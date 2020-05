AGGIORNAMENTO 10.12 - Nota ufficiale del Bologna: "Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo. Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale".



Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport oggi ci sarà l'esito del tampone al membro dello staff del Bologna che potrebbe aver contratto il virus. In caso di conferma il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro. Questo il comunicato del club: "L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro".



RECUPERO JUVE- La Juve è la prima squadra che il Bologna incontrerà dopo la sosta. Da oggi la squadra di Mihajlovic torna a svolgere allenamenti individuali, oggi dovrebbe anche essere approvato il protocollo per la ripresa del campionato dopo il quale si saprà di più su come le squadre gestiranno positivi o sospetti positivi quando la Serie A riprenderà.