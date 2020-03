Il coronavirus continua ad allarmare il mondo, anche quello degli eSports da cui arriva una presa di posizione forte: EA Sports ha deciso di sospendere tutti gli eventi dei propri circuiti competitivi, anche quello delle Global Series di Fifa 20.



IL COMUNICATO - "EA sospende tutti gli eventi delle EA SPORTS FIFA 20 Global Series fino ulteriore avviso per il continuo impatto del Covid-19 in giro per il mondo. Questo include tutti gli eventi operati da EA, come anche quelli gestiti da terze parti sotto la licenza di EA e comprende tutti gli eventi live e online, inclusi i qualifiers associati. La nostra decisione è presa per assicurare la sicurezza dei nostri partecipanti, staff e partner e anche per assicurarci che le Global Series non contribuiscano a espandere la pandemia. Mentre continuiamo a monitorare la situazione riguardo al coronavirus e riceviamo direttive aggiornate dagli officiali medici in giro per il mondo, useremo questo tempo per determinare i prossimi passi per portare avanti la trasmissione di tutti gli eventi competitivi EA live e online. Grazie per la comprensione. State al sicuro e in salute. Torneremo ai nostri eventi e trasmissioni quando sarà il momento giusto".



FERMA ESERIE A - Coinvolta direttamente anche l'Italia, perché negli eventi gestiti da terze parti sotto licenza EA e ora fermati, rientra anche la parte Fifa 20 della eSerie A, il primo campionato eSports nazionale ufficiale. Nei giorni scorsi era già stato rinviato il draft, ora una nuova svolta che sospende a tempo indeterminato l'avvio della competizione.