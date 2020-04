L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato ai microfoni di Sky Sports della situazione Coronavirus. Ecco le sue parole: "Il calcio tornerà alla normalità prima o poi ed è importante farsi trovare pronti. Vogliamo essere i migliori in tutto, adesso abbiamo molto tempo per fare altre valutazioni. Ovviamente con i membri dello staff abbiamo guardato le partite, le abbiamo valutate e discusse attraverso videochiamate. Mercato? Ciò che so è che noi al Manchester United siamo fra i più grandi a livello finanziario. Sono sicuro che saremo in grado di fare gli affari che vogliamo, quando tutto sarà finito".