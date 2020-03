La Serie B scende in campo contro il coronavirus. Per quanto il campionato sia naturalmente sospeso, la Lega di B ha voluto omaggiare lo Stato italiano con 20 dispositivi di ventilazione polmonare da distribuire in giro per gli ospedali. Ecco le parole del presidente della Lega di B, Mauro Balata, ad Ans: "Stiamo vivendo un'emergenza e questo tipo di strumentazione è quello che serve maggiormente nelle strutture ospedaliere per affrontarla. Siamo il campionato degli italiani, presente in tutte le parti del nostro meraviglioso Paese e per questo le nostre società indicheranno una struttura che ha necessità di questa apparecchiatura".