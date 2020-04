Faustino Asprilla aiuta come può. L'ex giocatore del Parma è famoso da anni per essere proprietario di un marchio di profilattici, gli ormai celebri 'Condoms Tino'. "Mi sono rimasti molti preservativi in casa e voglio che la gente mi aiuti a consumarli perché è molto difficile per me utilizzarli tutti. Ho solo 3.580.000 preservativi in inventario fino a quando non riusciamo a riaprire la fabbrica e per aiutare la popolazione ho intenzione di dare un preservativo in regalo per l'acquisto di una scatola da tre", le sue parole.