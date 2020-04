1









Durissimo scontro in Inghilterra dove Sissoko ed Aurier, due giocatori del Tottenham, hanno violato il lockdown andando ad allenarsi in un parco. Il tutto meno di due settimane dopo la bufera contro José Mourinho, allenatore degli Spurs, che aveva portato un piccolo gruppo di calciatori ad allenarsi al parco. In pochi minuti è esplosa la bufera che ha costretto i due calciatori a scusarsi con un comunicato congiunto e a cancellare i video postati su Instagram ma il danno ormai era fatto.



'PAGLIACCI' - Queste le loro parole: “Riconosciamo che come calciatori professionisti abbiamo la responsabilità di essere modelli di comportamento, in particolare durante questo periodo incerto che tutti in tutto il mondo si trovano ad affrontare. Vogliamo scusarci per non aver dato l’esempio giusto oggi. Dobbiamo rispettare tutti i consigli del governo per ridurre al minimo il numero di vittime durante questa pandemia. Non possiamo ringraziare abbastanza il personale del Servizio Sanitario Nazionale per il loro instancabile lavoro in questo momento, ed entrambi faremo una donazione per dimostrare il nostro sostegno ai loro sforzi“. Il caso però tiene banco anche oggi e in Inghilterra, sulla prima dei Daily Express non si usano mezze misure e chiamano i due calciatori: "Pagliacci".