Il sindaco di Riccione Renata Tosi parla in un'intervista a QN-Quotidiano nazionale delle ipotesi per le vacanze estive in epoca di coronavirus. Tra le ipotesi, quella del numero chiuso: "Per la seconda metà di giugno ritengo che ci possano essere i primi tentativi di riapertura delle spiagge ai turisti - le sue parole -. E' come se ricominciassimo da zero. Sarà una spiaggia con meno ombrelloni, con meno aperitivi, meno aggregazioni. Pensiamo di contingentare gli ingressi in spiaggia, magari con tanto di prenotazione. Sarà una vacanza diversa, più attenta e responsabile, ma sarà sempre una vacanza".