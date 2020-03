Il coronavirus ha messo in stand-by tutti i campionati europei e ogni lega del Vecchio Continente sta pensando a come poter (e se si potrà) continuare la stagione giocando le ultime partite rimaste. Neanche poche, a dire il vero. In Serie A ne restano ancora 12. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il presidente della Juventus Andrea Agnelli non ha ancora preso una decisione definitiva. Sia lui che il Presidente esecutivo dell'Udinese Franco Soldati aspettano di vedere che piega prenderà la situazione nelle prossime settimane prima di schierarsi. Per lo stop totale ci sono presidenti di A come Cairo, Cellino, Ferrero, Zhang e Saputo. Tra chi vorrebbe continuare, oltre a Lotito, anche De Laurentiis, Giulini, Percassi e Setti.