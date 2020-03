Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport la Lega di Serie A non si arrende e spera di terminare la stagione in maniera regolare senza essere costretta ad organizzare play-off e play-out per decidere il destino di prime e ultime in classifica. La Lega pensa di farcela anche se si dovesse scavallare a luglio. In questo caso la stagione terminerebbe in quel mese e dopo una pausa di settimana prenderebbe il via la stagione 2020-21. Ipotesi ancora al vaglio della Lega. ​Oggi ci sarà una riunione informale tra i club di Serie A per fare il punto della situazione.