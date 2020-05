Secondo quanto riporta Tuttosport la Juventus è intenzionata a riprendere il campionato non appena ce ne sarà la possibilità. La posizione del club bianconero non è cambiata dal momento in cui l'emergenza è iniziata. I bianconeri vogliono giocarsi lo scudetto sul campo, si atterranno alle decisioni del Governo ma la volontà è quella di tornare a giocare. Anche per questo sono stati preallertati i calciatori attualmente all'estero che dovrebbero tornare, sempre secondo Tuttosport, entro il fine settimana. Compreso Cristiano Ronaldo.