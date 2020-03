Linda Sembrant, difensore della Juventus Women, è stata respinta all'aeroporto di Monaco per colpa del Coronavirus. A svelare quanto accaduto è la stessa calciatrice della Juventus (e vincitrice del premio di miglior calciatore svedese della scorsa stagione). "Non vedevo l'ora di giocare con le ragazze della Nazionale svedese oggi ma per colpa del Coronavirus in Italia sono stata fermata. Dopo 11 ore all'aeroporto di Monaco sono tornata a casa. Sarò più fortunata il prossimo anno. Ps. Non sono ammalata. Buona fortuna alle mie compagne per l'Algarve Cup". Secondo quanto si apprende la Sembrant sarebbe stata respinta all'aeroporto di Monaco, la Juve non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali da parte della federazione svedese.