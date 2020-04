Mattia Perin, ex portiere della Juve, attualmente al Genoa, mediante le proprie Instagram Stories ha lanciato un messaggio agli abitanti di Latina, la città dove è nato, per aiutarli in questo momento di emergenza per il coronavirus: "Sono legato alla mia città, Latina. Chi avesse bisogno si rivolga all'Istituto per la Famiglia, associazione no profit".



Anche Maurizio Sarri, tecnico della Juve, insieme alla moglie e al figlio, ha donato oltre 4 mila mascherine apposite al comune di Figline e Incisa Valdarno, il paese dove ha vissuto e dove tuttora abita la sua famiglia.