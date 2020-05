L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti è finita nei guai per l’importazione di 15 milioni di mascherine dalla Cina. L’enorme partita di protezioni è finita sotto sequestro nell’ambito di una inchiesta della procura di Savona che contesta a Pivetti i reati di ricettazione, frode nell’esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazioni alla legge doganale. Secondo la magistratura si tratta quindi di mascherine «false» perché non dotate della certificazione prevista dalle norme di legge.



Otto pagine protocollate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contengono tutti i dettagli del contratto firmato tra il governo e la Only Italia logistics, società di cui è amministratore unico l’ex presidente della Camera che si impegnava a importare dalla Cina ben 15 milioni di mascherine per un corrispettivo di oltre 30 milioni di euro pagati dallo Stato.