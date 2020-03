Il ct della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, dopo gli sviluppi dell'emergenza Coronavirus chiederà il rinvio delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 Ecco l'annuncio del ct: "E' impossibile iniziare i turni di qualificazione con questo quadro, è un caso di forza maggiore. E' un problema serio e tutti dobbiamo essere consapevoli: le vite di tutti sono al di sopra del calcio, la Fifa deve prendere decisioni urgenti. Tutti coloro che entrano nel Paese devono essere messi in quarantena per 14 giorni, che senso ha? Sono stato colpito da quello che mi ha raccontato Dybala: mi ha detto che ogni mezz'ora il club gli invia aggiornamenti con notizie e raccomandazioni, sono chiusi nelle loro case. E' il caos, continuano ad allenarsi e tornano a casa. Messi mi dice che in Spagna invece è diverso, conducono una vita normale".