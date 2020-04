Pablo Sarabia, attaccante del PSG, ha parlato del possibile taglio degli stipendi come misura per contrastare l'emergenza coronavirus: "I capitani ne stanno discutendo con la società. Qualunque cosa possiamo fare per aiutare PSG e Parigi in generale, proveremo a farlo. Per restare in forma? Il club ci ha inviato un programma da seguire. Se non ti muovi tutto il giorno e mangi un po' più del solito, sorgono problemi, non solo fisici ma anche a livello mentale. Anche se ci sono giorni in cui sei più motivato di altri. A livello di materiale avevo cose a casa ma il club mi ha portato tutto ciò che non avevo".