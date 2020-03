L'allerta Coronavirus non si limita a guardare all'immediato, come si sta vedendo in Serie A, ma anche al futuro. Così, ecco la decisione preventiva: la International Champions Cup non si giocherà in Asia la prossima estate. A riferire la decisione degli organizzatori della ICC, la Relevant Sports, è la BBC: annullate le gare che si sarebbero dovute disputare su suolo asiatico a causa dell'epidemia, il prestigioso torneo pre-campionato deve essere ancora presentato e modulato ma potrebbe svolgersi solo in Nordamerica, pur ridotto a causa di Europeo e Copa America. "La salute e la sicurezza di tifosi, dei giocatori, degli staff e dei partner sono la nostra massima priorità" spiega un portavoce della ICC, vinta negli scorsi anni da Real Madrid, Barcellona, Inter, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United, Tottenham e Benfica e alla quale hanno partecipato anche il Milan e il Bayern Monaco.