Nella consueta conferenza stampa quotidiana, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fornito i numeri aggiornati in merito ai contagiati di coronavirus in Italia: "I malati sono 17.750, 2.795 in più di ieri. 1.966 sono i guariti, 527 in più di ieri. I morti da ieri sono 175 e sono arrivati a 1.441". Dati che crescono, quindi, seguendo la tendenza anche prevista dagli esperti. Come sostenuto pure dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, bisognerà ancora attendere prima che calino sensibilmente i numeri.