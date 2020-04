Arrigo Sacchi parla a La Gazzetta dello Sport della situazione coronavirus in Italia e della possibile ripartenza del campionato di Serie A: ​"Per fortuna non ho avuto notizia di miei giocatori colpiti dal virus - le sue parole -. Maldini sta bene. Mi ha telefonato Santi, mio giocatore nell’Atletico Madrid, poi tecnico delle nazionali giovanili: ha perso il padre. Ho sentito Florentino Perez, sta bene. Qui in paese la situazione non è gravissima, ma ho amici in ospedale, qualcuno sta morendo. È terribile. Molti se ne vanno senza un parente accanto, soli come cani. Mi ha chiamato un’amica dalle Marche che lavora in una casa-famiglia: sono morti in tre, a nessuno era stato fatto il tampone. Chissà quanti morti sono fuori dalle statistiche... Siamo partiti tardi con le restrizioni, ma è una situazione così eccezionale".



RIPARTENZA - ​"Non riesco a pensarci. Un conto è rivedere vecchie partite, un conto è ragionare sulla formula migliore di campionato. Non ci riesco. La testa va alla gente che muore, ai telegiornali sul Coronavirus. Eppure, prostrati come siamo, avremmo così bisogno di sport... L’attività stimola endorfina e serotonina. Ci tirerebbe un po’ su il morale".