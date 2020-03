Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non tutti i calciatori della Juventus si sono ancora sottoposti al tampone per il coronavirus: "Tutta la squadra dovrà sottoporsi al tampone (al momento lo hanno fatto solo alcuni) - scrive la rosea sul proprio sito -, ma anche lo staff e chi lavora a stretto contatto con i giocatori: la procedura impone la quarantena per chiunque abbia avuto un contatto ravvicinato per un tempo superiore a 15 minuti. Il virus ha un tempo massimo di incubazione che va dai 2 agli 11 giorni, con un tempo medio di 5,2. Agli altri giocatori verrà fatto il test nel giro di 4-5 giorni. A questo punto non è escluso che ci siano altri casi, considerate le caratteristiche di propagazione del virus e i contatti, inevitabili e frequenti, che ci sono in uno sport come il calcio".