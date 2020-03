Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Nella tarda serata di ieri è arrivato l'annuncio della Juventus e a proposito di questo La Gazzetta dello Sport scrive: "Alla Juventus si sono messi subito in moto per circoscrivere i contagi. Il club aveva già preso tutte le precauzioni possibili, adesso i giocatori verranno controllati tutti e in maniera minuziosa per capire se ci sono altri casi. Nel gruppo c’era già parecchia preoccupazione (tanto che qualcuno era contrario a giocare Juventus-Inter): più che per se stessi, i calciatori temono per la salute dei familiari e anche delle persone più anziane che gravitano intorno alla squadra. Ora non è da escludere che il Governo chieda tamponi per tutta la squadra".