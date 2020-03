Il Coronavirus ha colpito anche in Serie A. Daniele Rugani è il primo caso nel campionato italiano di calciatore positivo al nuovo Covid-19. Il centrale bianconero che risulta ora asintomatico, è stato ovviamente isolato Chiaro, perciò, che Juventus e Inter hanno deciso che di andare in isolamento visto l'ultimo match di serie A giocato tra i ragazzi di Sarri e quelli di Conte.



ORA CHE SUCCEDE? - Questo caso, ovviamente, allontana e molto la Juventus dal match di Champions League contro il Lione. A questo punto è davvero difficile immaginare la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma per la prossima settimana. Con il campionato fermo almeno fino agli inizi di aprile, inoltre, la Uefa dovrà valutare se poter proseguire nella massima competizione europea. Una situazione molto delicata e che vedrà novità importanti nelle prossime ore.