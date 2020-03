Notizia di poco fa, il primo giocatore della Serie A positivo al Coronavirus è il difensore della Juventus, Daniele. Il difensore della Juve, risulta attualemente asintomatico, e si trova in isolamento. Anche l’Empoli, squadra in cui ha militato il difensore, ha voluto mandare un pensiero di incoraggiamento al giocatore affetto dal COVID19. "Forza Daniele!", questo il messaggio nel tweet ufficiale della società toscana. Una situazione delicata e che in questo momento va valutata attentamente.