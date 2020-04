1









Il mondo del calcio è in balia del coronavirus da poco più di un mese, facendo registrare, nell’arco di questo periodo, diversi casi positivi tra i calciatori. Nella Juventus il primo (anche in senso assoluto tra i vari campionati) è stato Daniele Rugani, seguito da Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Stando a quanto riporta Sky Sport, i tre calciatori bianconeri sono ancora in attesa di capire se adesso sono negativi al Covid-19. Dunque, dopo settimane alle prese con i sintomi del virus, l’italiano, l’argentino e il francese devono ancora attendere l’esito dell’ultimo tampone per capire se hanno vinto definitivamente la battaglia contro il coronavirus.