6









Negativi. E all'appello manca soltanto Blaise Matuidi. Alla fine, una prima buona notizia è arrivata: per due dei tre giocatori contagiati dal Coronavirus, è arrivata la liberazione della negatività. Si tratta di Daniele Rugani e Paulo Dybala, rispettivamente il primo e l'ultimo calciatore bianconero ad aver ricevuto la notizia della malattia.



IL PERCORSO - Rugani è stato il primo contagiato della Serie A: è risultato positivo addirittura l'11 marzo, come comunicato in serata dalla stessa Juventus. Subito dopo è toccato a Blaise Matuidi, ancora positivo dopo la quarantena e costretto ad altro isolamento, nella sua casa torinese che condivide con moglie e tre figli. Infine, Dybala: isolamento con Oriana e un suo assistente, dopo giorni di sintomi (anche forti), l'incubo è finalmente terminato. Adesso si aspetta Blaise, poi si potrà programmare la ripresa.