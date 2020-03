"Anche io, insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti". Danieleci mette la faccia, è la prima volta dopo la notizia della sua positività al Coronavirus. Il centrale, attraverso un video pubblicato dai profili social della Juventus, invita tutti a donare per la raccolta fondi organizzata dalla Juventus.Come procede, intanto, il suo periodo di isolamento? Lo racconta Tuttosport: ieri il centrale ha trascorso la giornata al JHotel, e l'ha fatto senza accusare febbre o sintomi particolari. Dal giorno del tampone (martedì), i decimi di febbre sono praticamente andati via. Naturalmente è in isolamento, ma la vive con 'estrema serenità'. Per TS, emotivamente starà certamente pagando qualcosa, ma resiste la consapevolezza che tutto possa andare per il meglio seguendo il protocollo.