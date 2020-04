Cristiano Ronaldo non si risparmia e continua la sua battaglia contro il coronavirus. Insieme alla nazionale portoghese, CR7 ha lanciato un fondo per sostenere il calcio dilettantistico. La notizia arriva da un comunicato della federcalcio lusitana, in cui si spiega come Ronaldo e compagni, con staff tecnico e dirigenti, hanno rinunciato a metà dei bonus di qualificazione a Euro 2020, proprio per aprire un fondo che aiuti i dilettanti, fermi a causa dell'epidemia. La somma raccolta è pari a 4,7 milioni di euro, e permetterà a calciatori e allenatori delle serie inferiori di arrivare a fine stagione.