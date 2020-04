Polemica in Portogallo per l'allenamento di Cristiano Ronaldo nello stadio del Clube Desportivo Nacional a Choupana, lavoro con il pallone accompagnato anche dal figlio maggiore, come testimoniano le foto. Non tutti però hanno apprezzato. Di certo non lo ha fatto l'assessore alla Sanità della Regione di Madeira Pedro Ramos: "Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi - le sue parole -, ha diritto a farlo finché rispetta le regole come tutti i cittadini: non ha nessun privilegio".