Cristianoha voluto lanciare un nuovo messaggio in questa situazione di emergenza per il Coronavirus. Il campione portoghese, bloccato a Madeira dov'era rientrato per stare accanto alla madre malata, ha pubblicato un post su Instagram, ricordando le regole principali da seguire per prevenire la diffusione del contagio. Ecco le sue parole: "​Ciao ragazzi, solo un piccolo messaggio e promemoria dei passi che tutti dobbiamo seguire per proteggere noi stessi e i nostri cari. Per favore, stai al sicuro".