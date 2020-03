Cristiano Ronaldo può perdere 10 milioni di euro per colpa del coronavirus. Come scrive Mundo Deportivo, la Lega di Serie A potrebbe imporre un taglio dello stipendio fino al 30% a tutti i suoi calciatori. Per CR7 il calcolo è presto fatto: guadagnando 31 milioni di euro netti a stagione il campione portoghese potrebbe perdere quasi 10 milioni di euro netti come conseguenza delle restrizioni e dei tagli che i club saranno quasi certamente costretti a fare per reagire ai mancati introiti del periodo del contagio.