Cristiano Ronaldo è rimasto in Portogallo e ancora non si sa quando potrà tornare in Italia. Sembrava che il calciatore potesse rientrare in Italia già nella giornata di oggi ma le date le circostanze è impossibile che il calciatore torni in Italia già nelle prossime ore. Secondo quanto riporta Tuttosport la scelta del portoghese di non rientrare in Italia è (anche) un messaggio che vuole lanciare alle istituzioni sportive e alla Uefa in particolar modo: "Fermiamoci tutti per salvaguardare milioni di persone in tutto il Mondo". E' questo il messaggio che CR7 manda al mondo del calcio e dello sport che in Italia si è già fermato. MESSAGGI - E Ronaldo avrebbe informato sia la società che i senatori dello spogliatoio con un messaggio. Nelle prossime ore uscirà allo scoperto e prenderà posizione in prima persona. Intanto resterà per due settimana isolato nella sua casa di Madeira, in Portogallo, in attesa di capire che cosa accadrà. La sua volontà sembra essere chiara.