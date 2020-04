In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda. Facciamo tutti il ​​possibile per aiutare

Alla campagna di beneficenza promossa dalla Fondazione dihanno aderito molti testimonialdel mondo dello sport e non solo: da Fedez a Buffon, da Del Piero a Leclerc, passando per Bebe Vio, Federica Pellegrini e Giovanni Malagò. Tra loro, c'è anche, che ha poco fa postato su Instagram un messaggio per i suoi follower: "In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda. Facciamo tutti il possibile per aiutare".