Cristiano Ronaldo è rimasto bloccato a Madeira, dov'era tornato al termine di Juve-Inter per stare vicino alla madre e dove, purtroppo, è rimasto dopo l'esplosione continentale del coronavirus. Ma come se la passa il suo paese natale? Fa il punto La Gazzetta dello Sport: al momento i contagiati superano il centinaio, ma l'intera isola ha dichiarato comunque lo stato di allarme. Le scuole e i locali rimarranno chiusi, e l'evoluzione in casa CR7 resta comunque preoccupante. Ronaldo è blindatissimo e le possibilità di contagio dovrebbero essere senz'altro minime.