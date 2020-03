Cristiano Ronaldo scende ancora una volta in campo contro l'emergenza coronavirus. Infatti CR7, Jorge Mendes e tutta la scuderia degli assistiti dal super agente portoghese, composta tra gli altri da Mourinho, Joao Felix, Joao Cancelo, Bernardo SIlva, Gonçalo Guedes e Rui Patricio, hanno donato 150 mila mascherine all'Ospedale San Antonio di Oporto. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca il materiale donato servirà al personale dell'ospedale, in questo momento in difficoltà, per fronteggiare nelle migliori condizioni possibili l'emergenza coronavirus, che ha colpito fortemente anche il Portogallo.