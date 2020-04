Ritiri blindati in Serie A. Come anticipato da Ilbianconero.com uno dei modi in cui cambierà il calcio se la stagione riprenderà è quello dei ritiri chiusi all'esterno con la squadra "isolata" dal resto del mondo peradiacente alle strutture di allenamento della Continassa. Qui i calciatori possono cambiarsi prima dell'allenamento e fare la doccia dopo, ovviamente nelle loro stanze private in modo da limitare il contatto con i propri compagni di squadra. Quanti altri club di Serie A sono però in grado di offrire lo stesso "servizio"?Solo altre nove, secondo Tuttosport.Le altre, dalla A alla C dovrebbero seguire strade alternative. Quali? Uno dei protocolli al vaglio della Lega è per le società che decideranno di far dormire i propri tesserati in hotel vicini ai rispettivi centri di allenamento, l'altro per i calciatori che decideranno di tornare a casa ma entrambe queste ultime opzioni non convincono l'AIC. Nuovi aggiornamenti nella riunione di martedì prossimo. Intanto il calcio getta le basi per ripartire.