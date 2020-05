La Bulgaria ha deciso: si torna in campo. La Federcalcio bulgara ha anche già fissato le date della prossima ripresa. A metà maggio ci sarà la ripresa gli allenamenti e con il campionato invece che tornerà in campo il 5 giugno. Nel campionato bulgaro mancavano solamente due partite per concludere la stagione e che quindi verranno disputate per poi lasciare lo spazio ai play-off, con cinque partite invece di dieci. ​Il prossimo triplice fischio per la stagione 2019-2020 è prevista per l’11 luglio. Il calcio, in altri paesi, riparte.