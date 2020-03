L'emergenza coronavirus continua a colpire il mondo dello sport. Dopo il rinvio dell'Europeo e lo slittamento delle competizioni nazionali e internazionali, anche il tennis si adegua. Il circuito Atp ha annullato gli eventi in programma fino a metà aprile, e oggi il Roland Garros ha comunicato lo slittamento ufficiale dell'evento in programma inizialmente a maggio, al 20 settembre. Il torneo dunque si disputerà dal 20 settembre al 4 ottobre. Ancora incerto invece lo svolgimento dei tornei di Wimbledon e Us Open, i due Slam che restano in calendario oltre, per l'appunto, al Roland Garros.