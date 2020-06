In un'Italia divisa dai diversi indici di contagio del coronavirus nelle varie regioni, anche i locali notturni e le discoteche si apprestano a riaprire i battenti, in modo scaglionato, ma pur sempre di ripartenza si tratta.



La prima regione in ordine di tempo a riaprire dovrebbe essere la Sicilia, che concederà il via libera dal prossimo 8 giugno ma, oltre a una capienza ridotta, non sarà consentito ai frequentatori di ballare in pista. Gli avventori dovranno accontentarsi di ascoltare solamente la musica proposta dal dj.



A seguire, sono poi attese le riaperture dei locali notturni anche in Veneto e Puglia, verosimilmente per il 15 di questo mese.