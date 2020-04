Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'ISS e tifoso della Roma, ha detto la sua sulla ripresa della Serie A a Sky TG24: "Se mi chiedete di riprendere oggi, come farei a dire di sì che c'è il lockdown completo? Fra un mese? Vi direi certamente a porte chiuse. Quando apriremo le varie attività sappiamo di correre un rischio, quindi nel calcio dovremo prendere misure rigorose. Non sta a me comunque decidere, ma alla politica; la Figc sta pensando a delle istruzioni per minimizzare il rischio".