La pandemia coronavirus ha bloccato l'Italia intera. Il calcio ma non solo, tutto il Paese è letteralmente in stand by in attesa di nuove disposizioni dal Governo per poter tornare a una nuova normale. Nel frattempo, a Torino è servito l'esercito per calmare la rabbia delle persone in corso Giulio Cesare. Un arresto della polizia ha scatenato la dura reazione dei residenti e - soprattutto - militanti dell'area anarchica torinese. Inferocite, le persone presenti si sono scagliate contro gli agenti che hanno portato via quattro anarchici.