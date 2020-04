Come riferisce La Repubblica, il Comitato scientifico interpellato dal Governo per affrontare l'emergenza coronavirus ha espresso parere positivo nei confronti dei test sugli anticorpi su un ampio campione di cittadini italiani. Un esame che permetterebbe di trovare molti degli immuni al virus e mappare con maggiore precisione il contagio.​



SALA - ​Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato in diretta su Facebook ponendosi qualche domanda: "I test sugli anticorpi sono test che permettono di definire se una persona è stata colpita dal virus inconsapevolmente e per un certo periodo di tempo immune. Questi test sono stati fatti in Veneto e in Emilia Romagna, in Lombardia ancora no. Perché? Per quanto tempo? Verranno fatti e in che modalità? Vogliamo semplicemente capire questo".