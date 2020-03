L'ex portiere del Napoli, oggi all'Aston Villa, Pepe Reina, parla a Marca di come il Regno Unito e la Premier League stanno gestendo l'emergenza coronavirus: ​"Era da pazzi continuare a giocare. Dobbiamo tutti prendere seriamente questa situazione, gli altri paesi più contagiati avevano già preso misure radicali e noi dobbiamo fare lo stesso. L'Inghilterra non può chiudere gli occhi e fare finta di niente". EURO 2020 - ​"Qui in Inghilterra hanno raccomandato di essere prudenti e di restare a casa. Non ho il problema di tenermi allenato a casa perché ci riposiamo il fine settimana ma lunedì ci alleniamo. Solo alle squadre che hanno avuto casi di contagio hanno imposto la quarantena e l'isolamento. Noi continueremo ad allenarci normalmente da questo lunedì. La salute di tutti è molto più importanti di qualsiasi sport. Ci sono delle priorità nella vita che vanno tenute chiare e il calcio è solo un divertimento per la gente. I campionati devono riprendere quando tutto sarà finito e la cosa più logica da fare è rimandare gli Europei al prossimo anno".