Il coronavirus ha bloccato non solo il campionato, ma anche la routine delle squadre di Serie A. Oltre alla partita, infatti, saltano anche gli allenamenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato emblematico il caso del Milan, con Stefano Pioli che ieri, alle 14.00, ha rimandato a casa i calciatori convocati per la seduta di allenamento, dopo aver spiegato la situazione. Ci sono però altri casi, come quello della Juventus, per cui al momento non sono sospese tutte le partite: così, con l'obiettivo Champions ancora vivo, i bianconeri sono scesi ieri in campo alla Continassa e ugualmente dovrebbero fare oggi. Per Maurizio Sarri, il tempo del riposo dovrebbe arrivare nel week-end, quando concederà uno o due giorni ai suoi, salvo contrordini dalla Uefa sulla Champions. Stessa situazione che stanno vivendo Inter e Roma, impegnate in Europa League domani.