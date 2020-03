L'edizione odierna de Il Corriere della Sera, analizza il momento del calcio italiano in piena emergenza coronavirus. Anche nel campionato di casa nostra si pensa al taglio dello stipendio dei calciatori. Quanto? "La Premier ha giocato il 75 per cento delle gare e se non ripartirà intende decurtare gli stipendi del 25 per cento - spiega il Corsera -. La Lega di A, più o meno, userebbe lo stesso criterio. Sinora abbiamo giocato 26 giornate su 38 (salvo i recuperi), cioè due terzi della stagione, così il taglio sarebbe del 30 per cento, con un risparmio complessivo lordo di 465 milioni. Il taglio non sarà uguale per tutti, ma pensato per fasce di reddito. Serve però una normativa ad hoc del governo".