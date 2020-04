Il calcio proverà a ripartire ma inizialmente sarà inevitabilmente senza tifosi. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la perdita secca stimata in termini di botteghino se gli ultimi 12 turni di campionato verranno giocati a porte chiuse è tra i 75 ed i 95 milioni di euro. Tanto costerebbe una ripartenza senza tifosi sugli spalti. I biglietti, scrive il quotidiano, valgono il 10% dei fatturati del club e prima dell'emergenza i tifosi erano finalmente tornati a popolare in maniere costante gli stadi. Negli ultimi 9 anni la Juve non ha mai avuto problemi da questo punto di vista ma ora, coi match a porte chiuse, tutto cambierà.