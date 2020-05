Il calcio sta piano piano tornando alla normalità con l'inizio degli allenamenti individuali avviati in settimana. Ieri è stato il turno della Juventus che si è "ritrovata" alla Continassa. Ad oggi l'inizio degli allenamenti collettivi è fissato per il 18 maggio e prima di quel giorno, scrive Il Corriere dello Sport, tutti i calciatori di Serie A saranno sottoposti ad ulteriori esami rispetto a quelli già svolti prima della ripresa degli allenamenti individuali. Coloro che sono guariti dal coronavirus (in casa Juve Matuidi, Rugani e Dybala) dovranno svolgere esami supplementari rispetto agli altri. Ecco quali (scorri o clicca sulla gallery)