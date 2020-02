Rischia di slittare anche Juve-Real Madrid di Youth League per il Coronavirus. Come riporta Tuttosport, la decisione sul match della Juve in programma mercoledì 4 marzo (alle ore 16) arriverà lunedì prossimo, il 2 marzo. Facile che si vada verso il rinvio come è accaduto per le sfide dell'Under 19 di Inter e Atalanta, anche loro qualificate agli ottavi di finale della "Champions League dei giovani". L'Atalanta deve sfidare il Lione e l'Inter il Rennes. Le sfide erano in programma il 3 marzo ma sono già state spostate al 10 e l'11 dello stesso mese.