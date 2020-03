L'emergenza coronavirus è scoppiata in tutta la sua forza anche a Parigi. La Francia ha adottato misure restrittive simili, se non identiche, a quelle prese dall'Italia. Per questo, nei giorni scorsi molte persone sono letteralmente fuggite dai grandi centri, come Parigi, un po' come accaduto in Italia con Milano. Tra queste, secondo quanto riferito da Le Parisien, quotidiano ben informato sulle faccende in casa parigina, c'è anche Neymar, stella del PSG, che sarebbe fuggito appena ha potuto in Brasile. Al momento il PSG smentisce, ma il quotidiano francese ha pochi dubbi. ​