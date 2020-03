Clamorosa indiscrezione riferita dall'Ansa sulle proposte del Comitato scientifico voluto dal Presidente del Consiglio Conte: suggerito il blocco a qualsiasi attività sportiva per un mese a causa del coronavirus.



LA PROPOSTA - "Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro", questa la proposta, che quindi bloccherebbe tutte le manifestazioni sportive, al netto di porte chiuse o aperte. Questa disposizione potrebbe integrare il Decreto del 1 marzo e verrebbe adottata in tutta Italia.



DUE SCENARI - Niente manifestazioni sportive per 30 giorni. Secondo quanto appreso da Ilbianconero.com sono due gli scenari possibili: lo stop totale dello sport e quindi delle partite per un mese, oppure un mese di gare a porte chiuse.