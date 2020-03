L'emergenza coronavirus ha impegnato le risorse del mondo, non solo di quello calcistico. Ogni giorno è una battaglia per fermare l'epidemia, ma contemporaneamente si discute su come far ripartire le cose una volta che sarà tornata la normalità. Così, si torna al calcio, che tra i tanti interrogativi che si porrà nelle prossime settimane, ci sarà anche quello dei prestiti: infatti, così come i contratti dei calciatori, anch'essi scadono il 30 di giugno. Pertanto, sarà necessaria una proroga, una nuova normativa in tal senso, per evitare spiacevoli inconvenienti legali: la Juve osserva, visto che al momento ha ben cinque giocatori in prestito. Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Cristian Romero e anche Dejan Kulusevski, acquistato a gennaio e lasciato a Parma.