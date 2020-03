I​l Manchester City ha annunciato con una nota ufficiale il rinvio della partita di campionato di questa sera in programma contro l’Arsenal per l'emergenza coronavirus.



"La decisione è stata presa per precauzione e su consiglio dei medici, dopo che è stato rivelato che membri dello staff dell’Arsenal sono stati in contatto con il proprietario dell’Olympiakos, Evangelos Marinakis, positivo al Covid-19".



Il contatto è avvenuto in occasione della partita di Europa League del 27 febbraio e anche se il rischio di contagio è considerato basso, i Gunners hanno scelto di mettere la squadra in quarantena"